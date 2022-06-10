بسبب برشلونة.. "غوندوغان" يؤجل حسم مستقبله

السومرية نيوز – رياضة

ينتظر إيلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي، تحرك نادي برشلونة، لضمه خلال الفترة المقبلة، أملًا في تحقيق حلمه بارتداء قميص البلوجرانا.



وينتهي عقد الألماني إيلكاي غوندوغان مع المان سيتي في صيف 2023، مما يجعله لاعبًا حرًا بنهاية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "بيلد" عن رغبة صاحب الـ 31 عامًا في الانضمام للبارسا، الذي يعتبره حلمًا يتمنى تحقيقه مستقبلًا.

وأشارت إلى رغبة لاعب بوروسيا دورتموند السابق في انتظار موقف الفريق الكتالوني من ضمه، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله داخل ملعب الاتحاد.

وتلقى الدولي الألماني عرضًا من السيتي لتجديد عقده، لكنه لم يرد بالموافقة حتى الآن، لا سيما بعد فقدان موقعه في التشكيلة الأساسية لبطل البريميرليج الموسم الماضي.

ويدرك غوندوغان أنه أمام فرصته الأخيرة للانتقال إلى فريق في أعلى مستوى، لا سيما وأنه أوشك على دخول عامه الـ 32.