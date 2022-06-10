كارليس بويول: فرنسا الأوفر حظا للظفر بمونديال قطر

وأكد بويول في تصريحات من مدينة بارانكيا الكولومبية حيث شارك في مباراة لكرة القدم المختلطة ضمن مشروع خيري لتشجيع الأطفال على الرياضة، "المونديال سيقام في موعد مختلف وليس في نهاية موسم، وبالتالي سنرى كيف ستكون حالة اللاعبين".وأضاف، "المنتخب الفرنسي الأوفر حظًا بالنسبة لي، لأنه يمتلك الكثير من الموهوبين وهو فريق متكامل".وتابع "هناك منتخبات أخرى بعد ذلك مثل المنتخب الإسباني الذي أعتقد أنه قد يلعب دورا كبيرا ولكني لا أعتبره المرشح الأوفر حظًا رغم أنه لديه مجموعة من الشباب الذين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وآخرين ممن لديهم المزيد من الخبرة".ويعد المنتخب الثالث المرشح للفوز بكأس العالم في رأي بويول، هو المنتخب البرازيلي الذي يرى انه "دائما ما يكون لديه نجوم كبار"، مشيرا إلى أن المنتخب الرابع المرشح للفوز بالنسبة له هو الأرجنتيني.وقال بويول "منتخب الأرجنتين تطور كثيرا وكان قريبا من حصد الألقاب في السنوات الأخيرة وكما حدث في الصيف الماضي فاز بكوبا أمريكا ومؤخرا بكأس فيناليسيما على حساب إيطاليا".وسلط بويول، الضوء على الدور الذي قد يلعبه ميسي مع الأرجنتين قائلا "قد تكون هذه الفرصة الأخيرة للفوز بالمونديال بالنسبة لبعض اللاعبين وخاصة ليو الذي لا أعرف ما إذا كان يرغب في مواصلة اللعب الدولي أم لا، لكن هذا يعتمد عليه".