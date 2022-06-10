آرسنال يعلن رحيل 3 لاعبين وتطورات تجديد عقد نيكيتاه

وقال آرسنال في بيانه: "نتوجه بالشكر وأطيب التمنيات لـ جوناثان دينزي، جويل لوبيز، جوردان ماكينيف، الذين ستكون عقودهم الحالية معنا انتهت رسميًا بحلول 30 يونيو 2022".أضاف النادي: "لقد قدمنا عرضًا لـ إيدي نيكيتاه لتمديد بقائه والمحادثات لا تزال مُستمرة".إيدي نيكيتاه صاحب الـ"23" عامًا عقده ينتهي مع آرسنال، في نهاية الشهر الجاري، 30 يونيو، والنادي لا يزال يأمل أن يحتفظ به، حيث لا يريد ميكيل أرتيتا الاستغناء عنه.يُذكر أن إيدي نيكيتاه بالموسم الماضي مع آرسنال، سجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 26 مباراة بمختلف المسابقات.