كاسيميرو: ريال مدريد لا يموت أبدا

وقال كاسيميرو، خلال تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات خلال الـ8 سنوات الماضية له تعريف واحد فقط وهو (صناعة التاريخ)".وأضاف: "فلورينتينو بيريز رئيس النادي يطلق علي أنا وكروس ومودريتش لقب التينور الثلاثة (اسم فرقة موسيقية إسبانية)، لقد اكتسبت أنا وكروس ومودريتش الحق في أن يتذكرنا الجماهير لسنوات عديدة".وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد العودة ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، علق: "ريال مدريد لا يموت أبدًا، وهذا الشعار يأخذك إلى المستحيل".وأتم لاعب خط وسط ريال مدريد: "الفوز بدوري الأبطال في باريس سيبقى في الأذهان مدى الحياة، إنها أروع بطولة أوروبية على الإطلاق".