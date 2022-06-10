رسميا.. نادي الوصل الاماراتي يتعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري"

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، رسميا التعاقد مع عمر عبدالرحمن (عموري).

وقال الوصل في بيان: "شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادما من نادي شباب الأهلي".

وأضاف: "وتتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق".

وقبل أيام نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية تقريرًا قالت فيه إن نادي الوصل وقّع عقدًا مع عموري، لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع شباب الأهلي.

وكان عموري قد عاد بقوة في الفترة الأخيرة بعد غياب طويل بسبب مسلسل الإصابات الذي طارده.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للصفقة التي سيدفعها الوصل للاعب الإماراتي الدولي، صاحب الـ31 عامًا.

وسيكون نادي الوصل هو النادي الرابع الذي يلعب له عموري في الإمارات بعد العين، والجزيرة، وشباب الأهلي، علمًا بأنه قد خاض تجربة احتراف قصيرة في الهلال السعودي لم تكتمل لإصابته بالرباط الصليبي.