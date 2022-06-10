نجم برشلونة يوافق على مغامرة مانشستر يونايتد

وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن دي يونج وافق على خوض مغامرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأضافت أن اللاعب يشعر بالحزن، لأن إدارة البارسا وضعته على لائحة الانتقالات، رغم أنه فضل الانتقال إلى برشلونة في صيف 2019 ورفض عرضا مغريا من باريس سان جيرمان.وذكرت أنه يتبقى حاليا إتمام المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، حيث يتمسك مسئولو البارسا بالحصول على 80 مليون يورو.وأوضحت أن مانشستر يونايتد، بدأ جس النبض قبل أسابيع قليلة بعرض 60 مليون يورو وحوافز مالية أخرى، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة برشلونة.