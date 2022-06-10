ريال مدريد يسعى لخطف نجم آرسنال

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع بوكايو ساكا لاعب خط وسط الجانرز.ساكا صاحب الـ20 عاما، أحد جواهر نادي آرسنال، وقضى موسما رائعا تحت قيادة الإسباني أرتيتا، وينتهي عقده في صيف 2024.وأشارت تقارير صحفية، إلى أن آرسنال يتفاوض مع ساكا لتجديد عقده، لكن يوجد مشاكل في التجديد في الوقت الحالي، مما دفع أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي للمتابعة عن كثب، وبجانبهم ريال مدريد.وأفاد التقرير، أن ريال مدريد مهتم جدًا بكل ما يحدث مع ساكا، وحال لم تنجح محاولات آرسنال معه للتجديد سيبدأ الميرنجي في ملاحقته لضمه.