تونس تبلغ نهائي دورة "كيرين كاب" على حساب تشيلي

وسجل هدفي "نسور قرطاج" كل من المدافع علي العابدي والمهاجم عصام الجبالي في الدقيقتين (40، و89) على الترتيب.وتألق حارس مرمى منتخب تونس، أيمن دحمان، بتصديه لتسديدة اللاعب التشيلي دييغو فالنسيا من ركلة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.وضرب المنتخب التونسي بذلك موعدا في نهائي الدورة الدولية الودية مع صاحب الأرض الياباني، الذي تغلب بدوره على منتخب غانا بأربعة أهداف من دون رد.وتأتي المشاركة في هذه الدورة في إطار استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".