رسميا.. مانشستر يونايتد يتخلى عن ستة من نجومه هذا الصيف

وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، أن "اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم سيرحلون فور نهايتها، مما يعني مغادرة كل من: إدينسون كافاني، لي جرانت، جيسي لينجارد، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا".كما سيرحل "5 لاعبين عن أكاديمية الفريق، يوم 30 حزيران الجاري، عندما تنتهي عقودهم".وحصل الثلاثي "ديماني ميلور، ريس ديفيني، كونور ستانلي" على دعم لإيجاد أندية جديدة".وأعلن الحارس باول وولستون أنه "اضطر للاعتزال، في آيار الماضي، بسبب الإصابة".ويظل الحارس على تواصل مع النادي، حيث سيبدأ المرحلة الجديدة في مسيرته العملية.في الوقت نفسه، سيواصل باول ماكشين دوره التدريبي مع مرحلة التنمية المهنية، عقب اعتزاله اللعب.