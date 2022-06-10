منتخب الفراعنة يقفد اثنين من نجومه قبل مواجهة كوريا الجنوبية

ويستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة كوريا الجنوبية وديا، يوم 14 حزيران الجاري.وخرج الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني للفراعنة، بسبب الإصابة.كما يستمر غياب محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني، وبالتالي لن يلحقا بودية كوريا الجنوبية، بعد غيابهما عن مباراتي غينيا وإثيوبيا.وكان منتخب مصر قد تعرض لهزيمة قاسية 2-0 أمام إثيوبيا أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2023، علما بأن الفراعنة فازوا في الافتتاح على غينيا 1-0.ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.