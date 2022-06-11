عرض جديد من مانشستر يونايتد لفرينكي دي يونغ

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد قدّمت عرضًا بلغ قرابة 80 مليون يورو للتعاقد مع دي يونغ (25 عامًا) بعد أن رفض برشلونة عرضًا أوليًّا بقيمة 60 مليون يورو الأسبوع الماضي، في حين أن سعر اللاعب بحسب "ترانسفير ماركت" يبلغ نحو 60 مليون يورو.ويمتد تعاقد دي يونغ مع برشلونة إلى صيف 2026 وكان قد وفد إلى النادي مطلع موسم 2019-2020 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل مبلغ وصل إلى 85 مليون يورو، وقد ظهر بقميص برشلونة في 139 مناسبة، مسجلًا 13 هدفًا ومقدمًا 17 تمريرة حاسمة.