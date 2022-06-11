رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم تشواميني

وقال النادي الملكي، في بيان رسمي: "اتفق النادي مع موناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشواميني إلى صفوفنا، لمدة 6 مواسم مقبلة".وأضاف: "سنقدم تشواميني كلاعب جديد في النادي، يوم الثلاثاء المقبل (14 يونيو) في تمام الساعة 12:00، عقب إجراء الكشف الطبي، ثم سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام".وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون يورو، بجانب إضافات تقدر ب20 مليون يورو.وكان باريس سان جيرمان أبرز منافس لريال مدريد على صفقة تشواميني، لكن الدولي الفرنسي حسم الجدل، واختار الانتقال إلى الميرينجي.