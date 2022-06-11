وصية "مؤيد البدري" تمنع دفنه في العراق

وقال قسم الإعلام والإتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى مكالمة هاتفية مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وبعث بمواساته وتعازيه في وفاة الشخصية الرياضية المعروفة على المستوى الدولي والقاري والعربي الراحل مؤيد البدري شيخ المعلقين العراقيين، الذي وافاه الأجل في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع الرياضي. موجهًا بنقل جثمان الفقيد إلى بغداد وإجراء مراسيم تشييع رسمي مهيب يليق بإسمه ومكانته وتاريخه الحافل".وقدم وزير الشباب والرياضة، وفق البيان، "خالص التعازي لاسرة الفقيد الراحل وجميع اقاربه ومحبيه وكل الاسرة الرياضية في هذا المصاب الأليم، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان".من جانبه قدم "زيدون" نجل الفقيد الراحل "الشكر والتقدير والعرفان الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة الكريمة، مُذكراً أن وصية الراحل أكدت على إجراءمراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه".ورحل شيخ المعلقين الرياضيين، مؤيد البدري، صباح اليوم السبت، عن عالم الدنيا في إحدى مستشفيات أسكتلندا عن عمر ناهز 88 عاماً بعد مسيرة حافلة بالعطاء حظيت بالقبول والحب والتقدير من الجميع.