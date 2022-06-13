اعتماد التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

وقال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية في الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية إنه "ناقش أيضا التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات"، مضيفا أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 تموز 2022.وأكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين".ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو، إن "التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة "كوفيد-19".وأضاف أن "الخبراء سيقررون ما إذا كانت تقنية التسلل "نصف الآلية" سيتم اعتمادها في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 21 تشرين الثاني المقبل.وبدوره، رأى رئيس لجنة الحكام في الـ"فيفا"، الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية (تقنية التسلل نصف الآلية) في المونديال القطري".