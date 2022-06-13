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الاهلي المصري يفسخ عقد مدربه موسيماني

رياضة

2022-06-13 | 10:28
الاهلي المصري يفسخ عقد مدربه موسيماني
المصدر:
وكالات
479 مشاهدة

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين، فسخ العقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وقال الاهلي عبر موقعه الرسمي، ان "النادي قام بفسخ عقد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين الطرفين".

واضاف ان "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، كلف المدرب العام سامي قمصان بتولي مهام المدرب لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة بيستو موسيماني".

واشار النادي الى ان "بيتسو موسيماني غاب عن تدريبات الأهلي المصري صباح اليوم، كما غاب عن مباراة الفريق أمام المصري بالسلوم في كأس مصر أمس الأحد".

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