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رسميا.. ماتيتش ضمن صفوف روما

رياضة

2022-06-14 | 09:50
رسميا.. ماتيتش ضمن صفوف روما
المصدر:
وكالات
207 مشاهدة

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد.

ونشر الحساب الرسمي لروما، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تقديمي لصفقة ماتيتش، دون الكشف عن مدة العقد.

وأشارت تقارير إلى أن "ماتيتش وقع على عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام آخر، وسيحصل اللاعب الصربي على راتب سنوي يبلغ 4.2 مليون يورو".

وانتهى عقد ماتيتش مع الشياطين الحمر في الصيف الحالي، وأعلن مانشستر يونايتد رحيله بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن ماتيتش سبق له اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، خلال فترة الثنائي في تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.
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