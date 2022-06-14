رسميا.. ماتيتش ضمن صفوف روما

ونشر الحساب الرسمي لروما، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تقديمي لصفقة ماتيتش، دون الكشف عن مدة العقد.وأشارت تقارير إلى أن "ماتيتش وقع على عقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام آخر، وسيحصل اللاعب الصربي على راتب سنوي يبلغ 4.2 مليون يورو".وانتهى عقد ماتيتش مع الشياطين الحمر في الصيف الحالي، وأعلن مانشستر يونايتد رحيله بشكل رسمي.جدير بالذكر أن ماتيتش سبق له اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، خلال فترة الثنائي في تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.