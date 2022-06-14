سيرينا وليماز تشارك في اول بطولة تنس بعد توقف لعام

ونشرت وليامز عبر حسابها على إنستغرام صورة لحذائها الرياضي على ملعب عشبي مرفقة بتعليق: "أس دبليو (سيرينا وليامز) وأس دبليو 19 (الرمز البريدي لويمبلدون). إنه موعد. 2022، أراكم هناك".وغابت سيرينا عن المنافسات منذ إصابتها في القدم خلال مباراتها في الدور الأول من ويمبلدون العام الفائت؛ ما أدى إلى تراجعها إلى المركز 1208 في التصنيف العالمي.وتوجت سيرينا بسبعة ألقاب في منافسات الفردي في ويمبلدون، آخرها في 2016، و6 مع شقيقتها فينوس في زوجي السيدات.ومن غير الواضح في أي منافسات ستشارك، علمًا بأنها خاضت مع البريطاني أندي موراي الزوجي المشترك في 2019.ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الأمريكية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الأسترالية مارغاريت كورت، علمًا بأنها خسرت 4 مباريات نهائية في الغراند سلام حينها: (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).