Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أثرياء العالم خسروا 1.4 تريليون دولار في 2022
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

برشلونة يجهز عرضا جديدا لليفاندوفسكي

رياضة

2022-06-15 | 02:23
برشلونة يجهز عرضا جديدا لليفاندوفسكي
304 مشاهدة

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، إن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي، هداف بايرن ميونخ بطل البوندسليغا، لا يزال غير مؤكد، رغم اعترافه بأن اللاعب البالغ عمره 33 عاما في طريقه لوداع النادي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة، الذي يعد الأقرب للتعاقد مع ليفاندوفسكي، يستعد الآن لتقديم عرض جديد، بينما يرى قادة النادي البافاري أن السعر المناسب لبدء المفاوضات مع النادي الكتالوني من الممكن أن يكون 40 مليون يورو.

وقال المهاجم البولندي أواخر الشهر الماضي إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا.
وأضاف ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي خلال وجوده مع المنتخب البولندي "هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت، بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد".

وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

ولا يزال عقد لاعب بايرن ميونخ مستمرا حتى حزيران 2023، لكنه أعلن بوصح أنه إذا غادر الفريق البافاري فسيكون فقط من أجل الانتقال لبرشلونة.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد
38.12%
08:01 | 2022-06-14
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن الإحالة على التقاعد
08:01 | 2022-06-14
بيان هام من الإطار التنسيقي بعد الاجتماع الأخير في مكتب المالكي - عاجل
15.15%
05:28 | 2022-06-14
بيان هام من الإطار التنسيقي بعد الاجتماع الأخير في مكتب المالكي - عاجل
05:28 | 2022-06-14
أول موقف رسمي من الإطار التنسيقي عقب استقالة الصدريين
12.16%
13:04 | 2022-06-13
أول موقف رسمي من الإطار التنسيقي عقب استقالة الصدريين
13:04 | 2022-06-13
نواب يردون على الموسوي بعد تصريحاته الأخيرة
11.93%
17:15 | 2022-06-13
نواب يردون على الموسوي بعد تصريحاته الأخيرة
17:15 | 2022-06-13
تقرير لنيويورك تايمز &quot;يحلل&quot; استقالة النواب الصدريين ويتوقع شكل المرحلة المقبلة
11.5%
02:58 | 2022-06-14
تقرير لنيويورك تايمز "يحلل" استقالة النواب الصدريين ويتوقع شكل المرحلة المقبلة
02:58 | 2022-06-14
الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع غداً
11.14%
16:49 | 2022-06-14
الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع غداً
16:49 | 2022-06-14
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بيجي... معاناة مستمرة!‎‎
Play
بيجي... معاناة مستمرة!‎‎
07:04 | 2022-06-15
الزراعة تتدهور: تراجع مساحات الاراضي الى النصف!‎‎
Play
الزراعة تتدهور: تراجع مساحات الاراضي الى النصف!‎‎
06:45 | 2022-06-15
تطورات المشهد السياسي... المواطن لم يعد مهتماً ‎‎
Play
تطورات المشهد السياسي... المواطن لم يعد مهتماً ‎‎
06:10 | 2022-06-15
النواب البدلاء: مفتاح الحل ام بداية ازمةٍ جديدة؟‎‎
Play
النواب البدلاء: مفتاح الحل ام بداية ازمةٍ جديدة؟‎‎
05:47 | 2022-06-15
تقرير لنيويورك تايمز: الاستقالات مجرد تكتيك تفاوضي من جانب الصدر‎‎
Play
تقرير لنيويورك تايمز: الاستقالات مجرد تكتيك تفاوضي من جانب الصدر‎‎
04:53 | 2022-06-15
مراقبون: لا حكومة من دون الصدر
Play
مراقبون: لا حكومة من دون الصدر
06:05 | 2022-06-14
بعد تهديدات بازالة مصدر رزقها السومرية ترافق نور لحل قضيتها
Play
بعد تهديدات بازالة مصدر رزقها السومرية ترافق نور لحل قضيتها
05:58 | 2022-06-14
بالفيديو.. استقبال حجاج العراق في السعودية بالورود وأنشودة
Play
بالفيديو.. استقبال حجاج العراق في السعودية بالورود وأنشودة "طلع البدر علينا"
05:42 | 2022-06-14
هيئة الضرائب تلغي اجراءات متعلقة بعمل المراقبين ‎‎
Play
هيئة الضرائب تلغي اجراءات متعلقة بعمل المراقبين ‎‎
05:57 | 2022-06-13
الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎
Play
الموازنة العامة: نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون‎‎
04:53 | 2022-06-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.