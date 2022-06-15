برشلونة يجهز عرضا جديدا لليفاندوفسكي

وأضافت الصحيفة أن برشلونة، الذي يعد الأقرب للتعاقد مع ليفاندوفسكي، يستعد الآن لتقديم عرض جديد، بينما يرى قادة النادي البافاري أن السعر المناسب لبدء المفاوضات مع النادي الكتالوني من الممكن أن يكون 40 مليون يورو.وقال المهاجم البولندي أواخر الشهر الماضي إن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى ولا يمكنه تصور البقاء مع بطل ألمانيا.

وأضاف ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي خلال وجوده مع المنتخب البولندي "هناك شيء واحد مؤكد اليوم وهو أن قصتي مع بايرن ميونخ قد انتهت، بعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة، لا أستطيع أن أتخيل المزيد من التعاون الجيد".وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.ولا يزال عقد لاعب بايرن ميونخ مستمرا حتى حزيران 2023، لكنه أعلن بوصح أنه إذا غادر الفريق البافاري فسيكون فقط من أجل الانتقال لبرشلونة.