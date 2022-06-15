"الليجا" تتقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان لدى الاتحاد الاوروبي

وقالت الرابطة الإسبانية في بيان، ان " تلك الاندية تنتهك باستمرار لوائح اللعب المالي النظيف المعمول بها حاليا"، موضحة ان "هذه الممارسات تضر بمنظومة واستدامة كرة القدم، وكذلك الفرق والدوريات الأوروبية، فضلا عن إحداث حالة من التضخم في الأسواق وبأموال من خارج الوسط الكروي".واضافت أن "التمويل غير المشروع لهذه الفرق يجرى عن طريق دفعات مالية مباشرة أو عقود رعاية وأخرى لا تخضع لظروف السوق وليس لها أي فائدة اقتصادية".وذكرت الرابطة الإسبانية بأن "الشكاوى التي تقدمت بها ضد السيتي لدى اليويفا تمت في نيسان الماضي، وأنها فعلت الشيء ذاته ضد البي إس جي "رغم أنه ليس مستبعدا اتساع نطاق الشكاوى خلال الأيام المقبلة مع تقديم بيانات جديدة".وكشفت الليجا أنها "تعاقدت مع مكاتب محاماة في فرنسا وسويسرا "بهدف اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات الفرنسية المختصة والاتحاد الأوروبي".