في ربع النهائي.. انس الجابر تتقدم بطلب طريف لمنظمي بطولة برلين للتنس

وحققت الجابر الفوز في المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.وبعد المباراة، تقدمت أنس بطلب طريف لمنظمي البطولة، حيث طلبت من المسؤول عن الأغاني أن "يضع أغاني تونسية للجمهور الذي سيحضر مباراتها المقبلة في الدور ربع النهائي".وستواجه النجمة التونسية، غدا الجمعة البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش التي تأهلت على حساب الألمانية أندريا بيتكوفيتش (6-4 و6-4).