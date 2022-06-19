رسميًا..نادي ليفربول يُعلن ثالث صفقاته الصيفية

وتوصل ليفربول لاتفاق مع أبردين على ضم رامزي، ووقع اللاعب على عقوده بعد اجتياز الفحص الطبي في مركز "أكسا" التدريبي.ولعب رامزي مع أبردين في الموسم الماضي 39 مباراة وصنع 9 أهداف وسجل هدفا وحيدا.تحدث رامزي إلى موقع ليفربول الرسمي، وقال: "أشعر بالسعادة والصخب، الانضمام إلى هذا النادي حلم أصبح حقيقة".وأضاف: "لقد كان حلمي أن ألعب لصالح أبردين، الآن انتقلت إلى أحد أكبر إن لم يكن أكبر نادٍ في العالم، يا له من إنجاز كبير أتطلع إلى مشاهدة جماهير أنفيلد وتقديم كل ما لدي للفريق ولهم".وأتم تصريحاته: "آمل أن أتمكن من الالتحاق بالفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأثبت جدارتي، للمدربين وزملائي وكل شخص في ليفربول وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".