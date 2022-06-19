لو غريت: مبابي فكر في اعتزال اللعب مع منتخب فرنسا

وفشل مبابي، في هز الشباك خلال المباريات الـ4 التي خاضها منتخب فرنسا بالبطولة القارية، قبل أن يودع المسابقة مبكرًا بالخسارة أمام منتخب سويسرا في دور الـ16.وأهدر مبابي، ركلة الترجيح الحاسمة، ليخرج أبطال العالم من أمم أوروبا عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان إثر تعادلهما (3-3) بعد اللجوء للوقت الإضافي.وتعرض مبابي للكثير من الانتقادات في ذلك الوقت، وكشف رئيس الاتحاد الفرنسي عن مدى تأثير ذلك على نجم نادي باريس سان جيرمان.