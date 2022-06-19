"كاف" يحدد موعد تقديم جائزة افضل لاعب في افريقيا

وقال "الكاف" في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "الحفل سيقام قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي ستقام ما بين 2 و 23 تموز بمدينتي الرباط والدار البيضاء المغربيتين".وسيتم توزيع الجوائز على الفئات التالية:- أفضل لاعب- أفضل لاعبة- أفضل لاعب شاب- أفضل منتخب وطني- مدرب العام- نادي العام- هدف العام.وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي منتخبات الاتحادات الأعضاء في "الكاف"، والصحفيين المختارين، ومجموعة الدراسة الفنية في "الكاف" وأساطير القارة السمراء، علما بأن الفترة المأخوذة في الاعتبار لتقييم المرشحين هي من كانون الاول 2021 إلى حزيران 2022.يذكر أن آخر نسخة من حفل توزيع جوائز "الكاف"، أقيمت في مدينة الغردقة المصرية في العام 2019، حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة السمراء، قبل أن يتوقف "الكاف" عن توزيع جوائزه في العامين 2021 و2022 بسبب تفشي جائحة كورونا.