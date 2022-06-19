للمرة الأولى.. السعودية تحرز لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً

وخلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب ميلي في أوزبكستان التي استضافت البطولة، تمكن المنتخب السعودي من إكمال الحلم والتتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أصحاب الأرض.وسجل هدفي المنتخب السعودي أحمد مازن الغامدي وفراس البريكان في الدقيقتين 49 و74 من المباراة، ليحسم الأخضر اللقب الآسيوي.وبات المنتخب السعودي بذلك البطل الخامس للبطولة في نسختها الخامسة، بعد العراق 2014، واليابان 2016، وأوزبكستان 2018، وكوريا الجنوبية 2020.