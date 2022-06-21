"كاف" يعلن مواعيد البطولات الإفريقية للموسم الجديد

وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس.وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط (بدلا من 7).كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.وأوضح مصدر بالكاف: "تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية في يناير".ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 نوفمبر.الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فبراير 2023.الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير.الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير.الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 أبريل.نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 مايو.النهائي: من 2 إلى 11 يونيو 2023.