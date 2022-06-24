مبابي:"أسعى لأكون الهداف التاريخي مع سان جيرمان"

قال مبابي في مقابلة مع شبكة "BFMTV" الفرنسية: "أسعى لأكون الهداف التاريخي للنادي والتتويج بدوري الأبطال، ولكن هناك أهداف أخرى أكثر من ذلك".وأضاف كيليان: "بالطبع دوري الأبطال هو الهدف الواضح المعلن عنه، لا حاجة إلى سرد المزيد من الطموحات، فهذا ما نريده".وواصل المهاجم الفرنسي "نعلم أن هناك طريق طويل ينتظرنا، كما نعلم أن هذا الإنجاز يتطلب مساندة ودعم على المستوى الوطني داخل فرنسا".وأتم: "لا أعتقد أننا لم نفعل ذلك في العامين الماضيين، وإذا أصبحت الهداف التاريخي لسان جيرمان سيكون إنجازا رائعا، ولا يوجد سبب يمنعني إذا واصلت بنفس الأداء والإيقاع".