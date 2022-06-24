الكشف عن موعد ختام الدوري العراقي

وحسب ما كشف عنه الاتحاد، تم تحديد الثالث من يوليو/تموز المقبل موعداً لإجراء آخر مباريات الجولة 38 من البطولة ،التي حقق لقبها الشرطة بفارق، الذي يحتل المركز الأول وبفارق 21 نقطة عن أقرب مطارديه القوة الجوية.وستقام مباريات الجولة الاخيرة على مدار 3 أيام، اذ ستنطلق في الـ 27 من الشهر الجاري بإقامة مباراة واحدة تجمع متذيل الترتيب سامراء مع ضيفه النفط.فيما تقام في الـ 29 من الشهر ذاته 5 مباريات، اذ يلتقي القاسم مع ضيفه نفط الوسط، فيما يستضيف الديوانية حامل اللقب الشرطة، ويواجه الصناعة في امتحان صعب القوة الجوية، بينما يستقبل الطلبة أمانة بغداد، ويحل نوروز ضيفاً ثقيلًا على نفط البصرة.وتستكمل المباريات في الاول من الشهر المقبل، عندما يلتقي نفط ميسان مع زاخو في ملعب ميسان الاولمبي.وتختتم الجولة في الـ 3 من الشهر ذاته ، بإقامة 3 مواجهات تجمع الأولى أربيل مع الكرخ في ملعب فرانسو حريري، وفي الثانية يستقبل الميناء على ملعب الفيحاء ضيفه الكهرباء، فيما ستقام مباراة مسك الختام في ملعب الشعب الدولي وتجمع الزوراء والنجف.يذكر ان مراسيم التتويج بلقب الدوري الممتاز تم اجراؤها في الجولة 36 عقب نهاية مباراة الشرطة بطل المسابقة أمام الزوراء.