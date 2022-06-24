قائمة باللاعبين الإفريقيين الأعلى أجرا

السومرية نيوز – رياضة

تراجع الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، في تصنيف اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا، بعد أن أنهى الدولي السنغالي، ساديو ماني، انضمامه إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.



وتجاوز قائد منتخب"أسود التيرانغا" زميله السابق في ليفربول، المصري محمد صلاح، وقائد منتخب الجزائر، محرز وفق التصنيف الجديد.

وقال موقع "givemesport" الإنجليزي إن ماني، بات اللاعب الإفريقي الأعلى أجرا بـ250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، متقدما على صلاح بـ220 ألف جنيه استرليني، في حين حلّ محرز في المركز الثالث بـ200 ألف جنيه أسبوعيا بعد أن كان يحتل المركز الثاني.

وكان ماني يتحصل على 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، حسب ذات المصدر دائما، عندما كان يلعب مع نادي ليفربول، ما جعله يحتل المرتبة الـ12 آنذاك بين أعلى لاعبي "الريدز" أجرا، وتحصل اللاعب السنغالي على زيادة كبيرة في راتبه وسيكسب 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع البايرن، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الانجليزية.

ترتيب أجور اللاعبين الأفارقة

ويتطلع محرز، حسب ما أوردته العديد من المصادر الإعلامية الانجليزية في وقت سابق، إلى الحصول على عقد جديد ومراجعة لراتبه السنوي، وهو الذي يقترب من نهاية عقده مع مانشستر سيتي (ينتهي صيف عام 2023)، ولم يتضح لحد الساعة مستقبل الدولي الجزائري مع "السكاي بلوز" سواء بتمديد العقد أو الرحيل نحو وجهة أخرى وبعقد أفضل من الناحية المادية.