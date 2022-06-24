ليفاندوفسكي يرفع راية التمرد ضد بايرن ميونج من اجل برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها أن ليفاندوفسكي وإدارة برشلونة يريدان إنهاء المفاوضات بشكل ودي، وفي أسرع وقت ممكن، دون إحداث شرخ في العلاقة بين اللاعب وناديه الألماني.وأضافت أن مسؤولي برشلونة أعربوا عن دهشتهم من التعنت واللهجة الحادة لمسؤولي بايرن ميونخ ضد ليفاندوفسكي.وأوضحت أن برشلونة يجهز عرضه الأخير لبايرن ميونخ خلال أيام، حيث ينوي أن يكون اللاعب منتظما في معسكر الإعداد خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.من جانبه، يشعر النجم البولندي بغضب شديد تجاه إدارة بايرن ميونخ، وأبلغ مسؤولي النادي بأنه لن ينتظم في فترة الإعداد للموسم الجديد، للضغط عليهم من أجل التفاوض مع الفريق الكتالوني.ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة جهز عقدا لروبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.