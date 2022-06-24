امانة بغداد يصدر حزمة من العقوبات بحق لاعبيه بعد مباراة الديوانية
اصدرت إدارة نادي أمانة بغداد، اليوم الجمعة، قرارا بإبعاد اثنين من لاعبي الفريق، مع توجيه إنذار نهائي لمساعد المدرب خلدون إبراهيم، على خلفية الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الديوانية، ضمن الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "تم فرض عقوبات وإبعاد لاعبين، وكذلك توجيه إنذارات بحق كل شخص أساء في مباراة أمانة بغداد والديوانية".
وأضاف: "تم توجيه إنذار نهائي لمساعد المدرب (خلدون إبراهيم)، وفي حال تكرار الأمر سيتم التخلي عن خدماته".
وتابع النادي: "توجيه إنذار نهائي لمدرب اللياقة (رعد سلمان)، وفي حال تكرار الأمر سيتم التخلي عن خدماته".
وختم: "تم فرض عقوبة إدارية بحق الإداري علي عبد الحسين، وإبعاد اللاعبين علي حسين وجبار كريم، نتيجة تصريحاتهما المسيئة".