امانة بغداد يصدر حزمة من العقوبات بحق لاعبيه بعد مباراة الديوانية

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "تم فرض عقوبات وإبعاد لاعبين، وكذلك توجيه إنذارات بحق كل شخص أساء في مباراة أمانة بغداد والديوانية".وأضاف: "تم توجيه إنذار نهائي لمساعد المدرب (خلدون إبراهيم)، وفي حال تكرار الأمر سيتم التخلي عن خدماته".وتابع النادي: "توجيه إنذار نهائي لمدرب اللياقة (رعد سلمان)، وفي حال تكرار الأمر سيتم التخلي عن خدماته".وختم: "تم فرض عقوبة إدارية بحق الإداري علي عبد الحسين، وإبعاد اللاعبين علي حسين وجبار كريم، نتيجة تصريحاتهما المسيئة".