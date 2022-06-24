روني يودع ديربي كاونتي

ونقل موقع "سكاي سبورتس" عن روني قوله":على مدار الصيف وأنا أتابع عن قرب تطور الوضع بالنظر إلى ملكية ديربي كاونتي".وأضاف: "التقيت اليوم مع المسؤولين لإخبارهم بقراري بأن الوقت قد حان لترك النادي، وحاولوا بدورهم جاهدين تغيير مساري، لكني كنت قد اتخذت القرار".وتابع روني: "فترتي مع النادي شهدت تقلبات في المشاعر ما بين الصعود والهبوط، لكنني استمتعت بالتحدي، وأشعر أن النادي بحاجة الآن لشخص يتمتع بالحيوية لقيادته، ولم يتأثر بالأحداث التي وقعت في آخر 18 شهرًا".وأتم: "سأتذكر ديربي بفخر كبير، وأريد أن أشكر الجهاز الفني واللاعبين وبالطبع الجماهير على الدعم الهائل، لن أنساكم أبدًا وأمل أن أراكم قريبًا في أوقات أسعد".وانضم روني إلى ديربي كاونتي في عام 2020 كلاعب-مدرب، وتولى في النهاية منصب المدير الفني، لإنقاذ الفريق الموسم الماضي.ودفع إهدار النقاط نتيجة العقوبات الموسم الجاري، الفريق إلى الهبوط من "التشامبيونشيب".