مبابي يعترف بتراجع مستوى سان جيرمان

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي هدَّاف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع فريقه، وذلك بعدما جدَّد تعاقده مع النادي في أيار الماضي إلى غاية عام 2025.



ولم يفز باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بالبطولة الأوروبية، رغم أنه وصل للأدوار الإقصائية بالمسابقة في آخر عشرة مواسم، وآخرها في عام 2020، عندما وصل إلى النهائي وخسره 1-0 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مبابي في مقابلة مع تلفزيونية "الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان هو الهدف الرئيسي هذا ما نريده، لكنَّ هناك طريقًا يجب أن نسير فيه".

وأضاف: "في البداية، يجب أن نكون فائزين على المستوى المحلي، لأننا في آخر موسمين لم نكن كذلك".

ولدى مبابي طموحات شخصية أيضاً، إذ يُعد ثاني هدافي النادي عبر التاريخ بتسجيله 171 هدفاً، خلف زميله السابق الأوروغوياني، إدينسون كافاني، الذي سجّل 200 هدف، وبسؤاله عن إمكانية التفوق على كافاني، أكَّد مبابي: "يمكن أن يحدث هذا، سيكون هذا رائعاً".

وفي سياق متصل، اعترف مبابي بتراجع مستوى فريق باريس سان جيرمان في آخر عامين، مشيراً إلى أنه لم يكن يُثير الرهبة في نفوس الخصوم كما كان من قبل.



وقال مبابي: "هذا الموسم والعام الماضي لم نكن نثير رهبة كبيرة، وكنا معرضين للهزائم، هدفنا هو إثارة الرهبة في نفوس المنافسين على المستوى المحلي، وهو ما لم نفعله آخر عامين".