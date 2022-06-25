تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة الأردن ضمن غرب آسيا

تنشر وكالة السومرية نيوز، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبِ الناشئين لمواجهةِ نظيره الأردنيّ في الجولةِ الثالثة من منافساتِ بُطولةِ غرب آسيا المُقامة في الأردن.

