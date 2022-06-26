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اجتماع بين مالك تشيلسي ووكيل رونالدو

رياضة

2022-06-26 | 03:05
اجتماع بين مالك تشيلسي ووكيل رونالدو
369 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن احتمالية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، لفريق جديد في البريميرليج.

وارتبط اسم رونالدو، 37 عامًا، بالرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، تارة إلى يوفنتوس، وتارة أخرى إلى بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن "تود بويلي مالك تشيلسي، عقد اجتماعًا مع خورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو".

وأضافت الصحيفة، أن "وضع رونالدو واحتمالية انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أنه "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان تشيلسي سيتعاقد مع رونالدو أم لا".

ويمتد تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أكدت امتعاض كريستيانو رونالدو، من عدم إتمام مانشستر يونايتد لأي صفقة كبرى حتى الآن.
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