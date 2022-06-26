بايرن ميونيخ يتجاهل اتصالات برشلونة.. وليفاندوفسكي يتوعد بالرد

السومرية نيوز – رياضة

يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، إثارة الجدل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن في صيف 2023، ويكثف النادي الألماني جهوده لإقناع ليفاندوفسكي بالاستمرار حتى نهاية عقده على الأقل داخل ملعب أليانز أرينا.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يرفض الرد على اتصالات برشلونة، وأوقف أي محاولات لترك المهاجم البولندي يرحل هذا الصيف.

وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عاما مستعد لتكثيف جهوده من أجل المغادرة، وأنه يتوعد البافاري بخطوات عنيفة كي يسمحوا له بالرحيل.

وأوضحت أن خطط المهاجم البولندي تتضمن تصريحات علنية لمحاولة إجبار بايرن ميونخ على الاستسلام، رغم أنه استخدم هذا الأسلوب من قبل.

وذكرت أن بايرن خاض معارك من قبل لعدم التخلي عن أحد لاعبيه البارزين، لكن الجديد في الأمر أن نجمهم الأول من يقود الدعوة للرحيل، ما قد يكون له تأثير.