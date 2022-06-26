برشلونة يتوصل لاتفاق لبيع دي يونج.. هذا النادي الأقرب لضمه

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية في تقرير لها، إن الاتفاق بين برشلونة ومانشستر يونايتد بات قريبًا للغاية، ويعمل الناديان على محاولة إنهاء كل شيء قبل الخميس المُقبل، أي اليوم الأخير من شهر يونيو الجاري.وأكدت الصحيفة أن التفاؤل مطلق في هذا الوقت بين الطرفين، ويعتقدون في مانشستر يونايتد وبرشلونة أن الصفقة ستُحسم قبل 30 يونيو، وفي انتظار الموافقة النهائية من اللاعب الهولندي.وبعد أن رفض برشلونة الأسبوع الماضي عرضًا أوليًا لمانشستر يونايتد بقيمة 60 مليون يورو (51.3 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو محتملة كإضافات، قدم النادي الإنجليزي عرضًا قيمته 80 مليون يورو من أجل حسم الصفقة.يذكر ان اسم دي يونج بدأ يتردد داخل مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، مُنذ أن تم تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربًا لـ مانشستر يونايتد، وبرشلونة لم يكن لديه مانع في رحيل الهولندي، لأن النادي الكتالوني يسعى لإنعاش خزائنه المالية.