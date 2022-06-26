أول تصريح لمدرب منتخبنا الوطني للشباب بعد قرعة كأس العرب

وقالَ مُدرب منتخب الشَباب: إن "مجموعتنا ليست سهلةً، حيث تشاركُ فيها خيرةُ المنتخبات في المنطقةِ العربيّة، لذا لن تكونَ سهلةً على الجميعِ، ومن بينهم منتخبنا الذي افتقدَ خوضَ مبارياتٍ وديةٍ ومعسكراتٍ تدريبيةٍ عاليةٍ، بل اكتفى في خوضِ المباريات مع الفرقِ المحليّة، باستثناء مباراةٍ كانت مع الخطِ الثاني لنادي الطلبة، عكس المنتخب السعوديّ الذي خاضَ مبارياتٍ كثيرة، وآخرها المشاركة في بطولةِ تولون الدوليّة بوجود منتخباتٍ عالميةٍ، كذلك المنتخب الموريتاني الذي نمتلك معلوماتٍ عنه بأنه أعدّ بشكلٍ جيد".واضاف إن "هذه البطولة ستكون لمنتخبنا محطةً إعداديةً لتصفياتِ كأس آسيا التي ستضيفها البصرةُ في شهر أيلول المقبل".يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا بمواجهةِ المُنتخبِ المُنظم للبطولةِ السعوديّة ومنتخب موريتانيا.