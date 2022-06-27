الكشف عن حقيقة اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

السومرية نيوز – رياضة

زعمت تقارير صحفية، مؤخرا بأن نادي ليفربول، مستعد للتخلي عند خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، إذا حصل على عرض يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.



ويثير مستقبل محمد صلاح، الكثير من الجدل، رغم تصريح صلاح بأنه مستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل 2023.

وذكرت تقارير أن المفاوضات بين صلاح وليفربول وصلت إلى مرحلة معقدة، في ظل مطالبة اللاعب براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد يدرس صفقة صلاح، عقب الفشل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال ماريو كورتيجانا، الصحفي الشهير بصحيفة "ماركا" لبرنامج "جول" الإسباني: "وفقا لمعلوماتي، فإن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع صلاح".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، ما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.