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المواس ينتظر حسم مستقبله مع نادي الشرطة

رياضة

2022-06-27 | 04:15
المواس ينتظر حسم مستقبله مع نادي الشرطة
267 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
قال السوري محمود المواس، إن مسألة بقائه أو رحيله عن الشرطة العراقي في الموسم المقبل، سيتم حسمها اليوم الإثنين، في ضوء الاجتماع مع إدارة النادي، مشيرا إلى أنه سيتوجه نحو بلاده دون المشاركة في المباراة الأخيرة من الدوري.

وأضاف المواس في تصريحات متلفزة: "الدوري العراقي من أصعب الدوريات لأسباب مختلفة تخص الخشونة وقوة اللاعبين إضافة إلى التكتيك الدفاعي المبالغ فيه من بعض الفرق".
 
وتابع: "بداية الموسم تعرضت للخشونة كثيرا، لكن اتبعت أسلوبا غير تقليدي للحد من الاصطدام مع المدافعين من خلال التواجد في مصيدة التسلل ثم الهروب منها لحظة انطلاق الكرة".
 
وأردف: "عشت تنافسا مثيرا مع لاعب نوروز أسو رستم على لقب هداف الموسم، وأتمنى له التوفيق في تجربة احترافه المقبلة مع السالمية الكويتي".
 
واستطرد: "أعتبر لاعب فريقنا فهد اليوسف أفضل لاعب في الدوري العراقي هذا الموسم، بينما يعد المحترف من النيجر عبد المجيد أبو بكر أكثر لاعب مؤثر مع الشرطة،
 
وأعتبر لاعب القوة الجوية أحمد إبراهيم أصعب مدافع واجهته".
 
وأوضح: "في إحدى فترات هذا الموسم قررت الرحيل عن الشرطة لخلاف مع المدرب مؤمن سليمان، لكن بعد فترة وجيزة تم تسوية الخلاف وقررت العودة، مع تقديم الاعتذار للمدير الفني".
 
وأشار المواس: "الموهوب حسن عبد الكريم "قوقية" من أفضل المواهب العراقية، ووفقا لمستواه الحالي سيتلقى عدة عروض احترافية خارجية، كما أن يوسف فوزي لاعب الكرخ له مستقبل باهر، وأيضا عبد الرزاق قاسم، أتوقع له شأنا كبيرا في الفترة المقبلة".
 
وأتم: "حققت حلمي باللعب في أوروبا وتحديدا بالدوري الروماني، ولكن تمنيت أن أخوض تلك التجربة بعمر أصغر، وأعتبر تجربتي الأفضل كانت في رومانيا، أما من ناحية الإنجاز فكان مع الشرطة العراقي، بينما الدوري القطري هو الأبرز من الناحية التنظيمية".

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