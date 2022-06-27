دي ماريا عن تشكيلة الأرجنتين بالمونديال: ميسي فقط ضمِن وجوده

السومرية نيوز – رياضة

يرى المهاجم أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين، أن زميله ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو فقط الذي ضمِن وجوده في تشكيلة "الألبيسيليستي" الأساسية خلال كأس العالم 2022، الذي سيُقام في قطر نهاية العام الحالي في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.



وتُعد الأرجنتين، بحسب محللين، من أكبر المرشحين لتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022، لتكون أول منتخب غير أوروبي يرفع الكأس بعد البرازيل عام 2002، في النسخة التي أُقيمت بتنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان.

وتحدث دي ماريا عن حظوظه في الوجود ضمن تشكيلة الأرجنتين خلال مونديال 2022، في ظل عدم ارتباطه حاليًا مع أي فريق، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو/ حزيران الحالي.

وقال اللاعب صاحب الـ34 عامًا في تصريحات عبر قناة "تي إن تي سبورتس": "الشخص الوحيد الموجود بالفعل ضمن التشكيلة الأساسية هو ليونيل ميسي"، مضيفًا: "بعد 4 أشهر من الآن لا أعرف ماذا سيحدث، يجب أن أغير فريقي، وأتأقلم مرة أخرى، وألعب وأشعر أنني بحالة جيدة".

ويعيش المنتخب الأرجنتيني فترة مميزة خلال الشهور الأخيرة، حيث تُوِّج بلقب كأس كوبا أمريكا الصيف الماضي، وفاز على منتخب إيطاليا "بطل أوروبا" في نهائي كأس الأبطال "فايناليسيما 2022"، في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

ووصل منتخب "الألبيسيليستي" إلى 33 مباراة دون هزيمة في الوقت الحالي مع مدربه الأرجنتيني ليونيل سكالوني، وسيتنافس في مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.