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أرقام وإحصائيات مثيرة في تاريخ كأس العالم

رياضة

2022-06-27 | 05:47
أرقام وإحصائيات مثيرة في تاريخ كأس العالم
198 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو بطولة كأس العالم قطر 2022، والمقرر إقامتها في دولة قطر بشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كأس العالم هي المسابقة الأهم في كرة القدم بلا شك، ويستعد لها المنظمون قبل انطلاقها بأعوام لأهميتها الكبيرة؛ إذ تُقام هذه البطولة مرة واحدة فقط كل 4 أعوام، وتطغى على أي حدث كروي آخر.

وتقام فعاليات بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخباً لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم، حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخباً بداية من النسخة التالية عام 2026 والتي ستلعب في 3 دول من أمريكا الشمالية - الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أرقام وإحصائيات مثيرة في تاريخ كأس العالم قبل مونديال قطر:
1- منتخب البرازيل لم يغب أبداً عن أي بطولة كأس عالم حتى الآن وهو الأكثر تتويجاً بالكأس حيث فاز بها خمس مرات أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994 و2002.

2- المنتخب الإيطالي هو أول منتخب يحرز بطولة كأس العالم مرتين متتاليتين في نسختي عام 1934 و1938.

3- الأكثر وصولاً لنهائي كأس العالم هو المنتخب الألماني- حيث وصل ثماني مرات أعوام: 1954 و1966 و1974 و1982 و1986 و1990 و2002 و2014.

4- أقل المنتخبات لعباً للمباريات في كأس العالم هو منتخب إندونيسيا - حيث لعب مباراة واحدة فقط في عام 1934.

5- أكثر الفرق فوزاً في المباريات في كأس العالم هو منتخب البرازيل - حيث فاز في 64 مباراة.

6- أكثر المنتخبات خسارة في كأس العالم هو منتخب المكسيك - حيث خسر 25 مباراة من 15 مشاركة في المونديال.

7- أكثر المنتخبات تعادلاً في كأس العالم هو منتخب إيطاليا- حيث تعادل 21 مرة من 18 مشاركة في المونديال.

8- أكبر اللاعبين تحقيقاً لبطولة كأس العالم هو الإيطالي دينو زوف - حيث كان عمره 40 سنة في كأس العالم 1982.

9- أكبر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم هو الحارس المصري عصام الحضري - حيث كان عمره 45 سنة و161 يوم وذلك ضد السعودية عام 2018.

10- أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزه - حيث سجل 16 هدفاً في الفترة من عام 2002 حتى 2014.
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