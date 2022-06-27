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السومرية تنشر جدول مباريات ليوث الرافدين في كأس العرب
رياضة
2022-06-27 | 09:00
المصدر:
السومرية نيوز
867 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، جدول مباريات منتخب الشَباب في بُطولةِ كأس العرب التي تحتضنها مدينةُ أبها السعوديّة.
أدناه الجدول:
»
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