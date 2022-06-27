وطني الصالات: مستعدون للمغرب وهدفنا لقب العرب

وقال الشريعة في المُؤتمرِ الصّحفي، الذي عقدَ اليوم الاثنين، قبل المُباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العرب التي سيلاقي فيها منتخبنا نظيره المغربي: "نحن مستعدون لهذه المواجهةِ المُهِمة والتي لا تخلُو من الصعوبةِ، ونحترمُ المنتخبَ المغربيّ الذي يعدُّ من أفضل المنتخباتِ العربيّة، فضلاً عن احترامي لمنتخبي.وأشارَ الشريعة إلى أن "هدفنا في المباراةِ النهائيّة هو التتويجُ بالبُطولة".وأكد "عزمَ اللاعبين على الظهورِ بالشكلِ الأمثل لإسعادِ الجماهير العراقيّة، لافتاً غلى أن المنتخب يعاني كثرةَ الإصابات التي تعرضَ لها عددٌ من اللاعبين، وسيغيبون عن مباراةِ يوم غد".