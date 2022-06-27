بـ 54 دقيقة.. انس الجابر الى الدور الثاني من ويمبلدون للتنس

واحتاجت التونسية إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها، وستلتقي في الدور التالي مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الكندية ريبيكا مارينا والبولندية كارتارزينا كايا.وقالت أنس بعد فوزها على بيوركلوند: "اليوم حققت أعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى أربعة أشواط في مباراة اليوم يعني أنني حققت انطلاقة رائعة في بطولة ويمبلدون".وأضافت: "أمر رائع العودة إلى الملعب الرئيسي، الملاعب العشبية تناسب أسلوب لعبي لا سيما في الكرات الساقطة".وختمت الجابر: "الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي".وكانت النجمة التونسية بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي، وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.