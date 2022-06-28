تشيلسي يطلب لاعبا جديدا من مانشستر سيتي

ويتفاوض البلوز مع السيتي منذ أسابيع للتعاقد مع رحيم سترلينج، نجم السيتيزينز، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تود بويلي، رئيس تشيلسي، أجرى اتصالات بمانشستر سيتي للتعاقد أيضًا مع المدافع الهولندي ناثان آكي.وأشارت إلى أن توماس توخيل، مدرب البلوز، هو من طلب ضم آكي، حيث أنه معجب باللاعب منذ فترة عمله في بوروسيا دورتموند، خاصة أن ناثان يستطيع اللعب ضمن منظومة ثلاثية في الخط الخلفي.وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع تقديم تشيلسي لعرض جديد من أجل ضم ثنائي مانشستر سيتي في الأيام القليلة المقبلة.يذكر أن تشيلسي خسر هذا الصيف خدمات أنطونيو روديجر وأندرياس كريستينسن، كما أن الفريق في طريقه لفقدان سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو حيث يضغطان من أجل الرحيل.