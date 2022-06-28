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ميلان يعود للأهتمام مدافع سان جيرمان

رياضة

2022-06-28 | 05:54
ميلان يعود للأهتمام مدافع سان جيرمان
188 مشاهدة

عاد نادي ميلان، لمراقبة أحد مدافعي باريس سان جيرمان، لمحاولة ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لدى عبدو ديالو، مدافع سان جيرمان، العديد من العروض هذا الصيف".

وأضاف: "ميلان عاد للاهتمام بالتوقيع معه مرة أخرى، بعدما كان هدفا رئيسيا لباولو مالديني، المدير التقني للروسونيري، في يناير/كانون الثاني الماضي".

واختتم رومانو: "سيتخذ عبدو ديالو القرار النهائي بشأن مستقبله قريبا".

وسبق أن تفاوض ميلان مع باريس حول ضم عبدو ديالو، عقب إصابة سيمون كايير بقطع في الرباط الصليبي في العام الماضي، لكن سان جيرمان وضع سعرا مرتفعا للصفقة.

وكان ميلان يراقب الهولندي سفين بوتمان لاعب ليل، قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد في الأيام الأخيرة.
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