أنشيلوتي مدرب القرن الـ21

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن إحصائية جديدة، تتوج أنشيلوتي على عرش أفضل مدربي العالم في القرن الـ21".ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن "أنشيلوتي أصبح خلال الموسم الماضي هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوريات الأوروبية الكبرى بالقرن الـ21، برصيد 618 انتصارا".وحقق المدرب الإيطالي تلك الانتصارات في 1023 مباراة، بنسبة فوز تصل إلى 60.4%، وهي ليست الأعلى أيضا بين جميع مدربي العالم.وتفوق أنشيلوتي على الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، والذي حقق 603 انتصارات في 1032 مباراة، بنسبة 58.4%.في المركز الثالث يأتي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، حيث حقق 573 انتصارا في 923 مباراة، بنسبة 62.1%.ويتفوق مورينيو على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي حقق 563 انتصارا في 759 مباراة، بنسبة نجاح 74%.ويأتي في المركز الخامس الاسكتلندي أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث حقق 491 انتصارا في 757 مباراة، بنسبة 64.9%.