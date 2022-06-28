يونايتد يحتفل بعد التجديد مع زيدان إقبال: فرحانين ضلعي

وقال النادي في منشور عبر فيسبوك، باللهجة العراقية: "فرحانين بوجودك ويانا ضلعي".يذكر أن يونايتد أعلن تجديد عقد إقبال في بيان رسمي ذكر خلاله "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد طويل الآمد".وأضاف، "لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلى الأكاديمية في سن التاسعة، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة دوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي ضد يونج بويز في أولد ترافورد".وبين، أن "إقبال وافق على توقيع عقد جديد يبقيه في يونايتد حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".