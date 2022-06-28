وطني الصالات ثانياً في كأس العرب.. درجال: شرف كبير

وقدّمَ منتخبنا، الذي افتقدَ خدماتَ أربعة من لاعبيه المميزين بسبب الإصابةِ والحرمان، مُستوى جيداً في اللقاء.وقالَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، رئيس الوفد، يحيى زغير، بعد نهايةِ المباراة: "نحمدُ الله ونشكره على ما تحققَ من مستوياتٍ ونتائج طيبةٍ في هذه البطولة، قياساً بفترةِ الإعداد القصيرة.. اليوم كانت المواجهةُ قويةً بين المنتخبين، خصوصاً أن المنتخب المغربي يعدُّ من أقوى منتخبات قارة إفريقيا"، مشيراً إلى أن "قوة المنتخب المغربي وخبرة لاعبيه حسمت النتيجةَ".من جانبه، أبدَى المدربُ ناظم الشريعة، رضاه بالأداءِ والنتيجةِ التي قدمها اللاعبون في مشوار البطولة، حيث قالَ: "لعبنا جميعَ المباريات بمُستوى فني عالٍ، وتجاوزنا منتخباتٍ لها باعٌ وتاريخٌ طويلٌ في عالمِ كرة الصالات، حيث كان المنتخبُ في المستوى المعهود.. خضنا خمسَ مباريات في غضون ثمانية أيام، وهذا ليس بالأمرِ الهين في لعبةِ كرة الصالات، ووصولنا للنهائي إنجازٌ يحسبُ للعراق الذي يعدُّ أولَ منتخب من عرب آسيا يصلُ إلى نهائي هذه البطولةِ منذ انطلاقها ولحد الآن".في السياق، هنأ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الإتحاد العراقيّ لكرةِ القَدم، عدنان درجال، منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات بحصوله على المركزِ الثاني في بطولةِ العرب التي اختتمت، اليوم الثلاثاء، بمدينةِ الدمام السعوديّة.وعدّ رئيسُ الإتحاد نيلَ منتخب الرجال مركز الوصافة العربي بأنه شرفٌ كبيرٌ لكرةِ الصالات وإنجازٌ جيدٌ في ظلِ تنافسه مع المنتخبِ المغربيّ أقوى المنتخبات العربيّة والإفريقيّة.وأشادَ بالتطورِ الحاصلِ في مستوى المنتخبِ كونه قارعَ منتخباتٍ قويةً مثلما هو حال الأوساط الرياضيّة التي أشادت بأداءِ اللاعبين والروحيّة العاليّة التي تحلى بها الجميع، مثمناً الجهودَ التي بذلت في المبارياتِ والروحيّة الهائلة والانضباطِ الكبير داخل الملعبِ وخارجه، ما يعطينا الأملَ بتحقيقِ النجاحات في قادمِ البطولات.