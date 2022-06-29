Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. حريق هائل يلتهم غابات الموصل - عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تياغو سيلفا يطالب نيمار بالانتقال إلى تشيلسي

رياضة

2022-06-29 | 02:45
تياغو سيلفا يطالب نيمار بالانتقال إلى تشيلسي
334 مشاهدة

أصبح البرازيلي نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، أحد اللاعبين الذين يشكلون مسلسلا في صيف الانتقالات الحالي، بعد تقارير أكدت أن الفريق الفرنسي أخبر النجم البرازيلي بأنه خارج خططهم الموسم المقبل.

ونصح المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مواطنه وزميله في المنتخب البرازيلي بالالتحاق بفريق تشيلسي ليكون زميله، ولأن المدرب الألماني توماس توخيل يعرفه بعدما دربه سابقا في باريس سان جيرمان.

وقال تياغو سيلفا في تصريح للصحافة البرازيلية: "يجب أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إن حدث ذلك سيكون أفضل، لا أعرف شيئا عن مستقبل نيمار لكني أتمنى أن يتحقق ذلك".

وذكرت تقارير إعلامية أن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اجتمع بالبرازيلي نيمار للحديث بشأن إمكانية انتقاله للفريق الإنجليزي.

ولعب نيمار بجوار تياغو سيلفا في 138 لقاء بين فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي الأول والمنتخب الأولمبي ويملكان علاقة جيدة.

ويبقى فريق تشيلسي أحد الأندية القادرة على منح البرازيلي نيمار راتبا كبيرا لكونه حاليا يتقاضى حوالي 40 مليون يورو سنويا في باريس سان جيرمان وعقده مستمر مع الفريق حتى موسم 2027.


وأكد نيمار أنه لا يرغب في الرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس، كما ذكرت تقارير إعلامية أن والده ووكيل أعماله طالب باريس سان جيرمان بمبلغ يصل إلى 200 مليون يورو قيمة الرواتب في بقية عقده للرحيل.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن نيمار يدرس الرحيل عن باريس بعد تعليقات مالك النادي ناصر الخليفي عنه.

نيمار وصل إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة مدوية كأغلى لاعب في التاريخ بعدما دفع سان جيرمان شرطه الجزائي 222 مليون يورو.

نيمار وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2025.

وبعد عملية بيع تشيلسي للملياردير الأمريكي تود بوهلي مقابل أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني يتوقع أن ينشط الفريق اللندني في سوق الانتقالات الحالي.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي يستعد لصرف 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، والإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

ووافق ليدز يونايتد على عرض تشيلسي البالغ 55 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن رافينيا، الذي يتفاوض من أجل الشروط الشخصية لإكمال صفقة انتقاله للبلوز.

فيما يستعد تشيلسي لعرض 50 مليون جنيه إسترليني على مانشستر سيتي للحصول على الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، رغم أن عقده ينتهي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز صيف 2023.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مع عيدية.. إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل
23.09%
06:15 | 2022-06-28
مع عيدية.. إطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل
06:15 | 2022-06-28
الاتحاد الكردستاني يبدي موقفاً من تغريدة الصدر ويتهم مرشحين للرئاسة بالتطبيع
18.31%
14:51 | 2022-06-28
الاتحاد الكردستاني يبدي موقفاً من تغريدة الصدر ويتهم مرشحين للرئاسة بالتطبيع
14:51 | 2022-06-28
برهم صالح يرد بشأن &quot;تجريم التطبيع&quot;
15.18%
09:47 | 2022-06-28
برهم صالح يرد بشأن "تجريم التطبيع"
09:47 | 2022-06-28
حصيلة إصابات &quot;مرعبة&quot; بكورونا.. اليكم الموقف الوبائي
14.89%
09:02 | 2022-06-27
حصيلة إصابات "مرعبة" بكورونا.. اليكم الموقف الوبائي
09:02 | 2022-06-27
الصدر يأسف لترشيح &quot;صالح&quot; لرئاسة الجمهورية: تبعي وغير وطني - عاجل
14.81%
05:35 | 2022-06-28
الصدر يأسف لترشيح "صالح" لرئاسة الجمهورية: تبعي وغير وطني - عاجل
05:35 | 2022-06-28
بالصور.. إغلاق محيط الاعظمية والكاظمية
13.71%
15:50 | 2022-06-28
بالصور.. إغلاق محيط الاعظمية والكاظمية
15:50 | 2022-06-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
Play
هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
02:22 | 2022-06-29
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
Play
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
01:26 | 2022-06-29
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
Play
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
00:35 | 2022-06-29
مجلس الاعمال الوطني يطرح عددا من الرؤى الاقتصادية‎‎
Play
مجلس الاعمال الوطني يطرح عددا من الرؤى الاقتصادية‎‎
02:22 | 2022-06-28
رئاسة الجمهورية بوابة الحل... فهل الفرج قريب؟
Play
رئاسة الجمهورية بوابة الحل... فهل الفرج قريب؟
01:12 | 2022-06-28
عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎
Play
عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎
00:51 | 2022-06-28
حكومة توافقية مرتقبة... وتحديات قد تقلب المعادلة؟‎‎
Play
حكومة توافقية مرتقبة... وتحديات قد تقلب المعادلة؟‎‎
23:41 | 2022-06-27
حجاج العراق يشيدون بالسكن والطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة (فيديو)
Play
حجاج العراق يشيدون بالسكن والطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة (فيديو)
03:29 | 2022-06-27
الانترنت في العراق الاسوأ إقليميًّا... وهذا ما كشفته وزارة الاتصالات‎‎
Play
الانترنت في العراق الاسوأ إقليميًّا... وهذا ما كشفته وزارة الاتصالات‎‎
01:50 | 2022-06-27
تأخر وتعطيل... أكثر من 100 قانون مركون داخل البرلمان‎‎
Play
تأخر وتعطيل... أكثر من 100 قانون مركون داخل البرلمان‎‎
00:17 | 2022-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.