تياغو سيلفا يطالب نيمار بالانتقال إلى تشيلسي

ونصح المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مواطنه وزميله في المنتخب البرازيلي بالالتحاق بفريق تشيلسي ليكون زميله، ولأن المدرب الألماني توماس توخيل يعرفه بعدما دربه سابقا في باريس سان جيرمان.وقال تياغو سيلفا في تصريح للصحافة البرازيلية: "يجب أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إن حدث ذلك سيكون أفضل، لا أعرف شيئا عن مستقبل نيمار لكني أتمنى أن يتحقق ذلك".وذكرت تقارير إعلامية أن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اجتمع بالبرازيلي نيمار للحديث بشأن إمكانية انتقاله للفريق الإنجليزي.ولعب نيمار بجوار تياغو سيلفا في 138 لقاء بين فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي الأول والمنتخب الأولمبي ويملكان علاقة جيدة.ويبقى فريق تشيلسي أحد الأندية القادرة على منح البرازيلي نيمار راتبا كبيرا لكونه حاليا يتقاضى حوالي 40 مليون يورو سنويا في باريس سان جيرمان وعقده مستمر مع الفريق حتى موسم 2027.وأكد نيمار أنه لا يرغب في الرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس، كما ذكرت تقارير إعلامية أن والده ووكيل أعماله طالب باريس سان جيرمان بمبلغ يصل إلى 200 مليون يورو قيمة الرواتب في بقية عقده للرحيل.وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن نيمار يدرس الرحيل عن باريس بعد تعليقات مالك النادي ناصر الخليفي عنه.نيمار وصل إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة مدوية كأغلى لاعب في التاريخ بعدما دفع سان جيرمان شرطه الجزائي 222 مليون يورو.نيمار وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2025.وبعد عملية بيع تشيلسي للملياردير الأمريكي تود بوهلي مقابل أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني يتوقع أن ينشط الفريق اللندني في سوق الانتقالات الحالي.وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي يستعد لصرف 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، والإنجليزي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.ووافق ليدز يونايتد على عرض تشيلسي البالغ 55 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن رافينيا، الذي يتفاوض من أجل الشروط الشخصية لإكمال صفقة انتقاله للبلوز.فيما يستعد تشيلسي لعرض 50 مليون جنيه إسترليني على مانشستر سيتي للحصول على الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، رغم أن عقده ينتهي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز صيف 2023.